Giarratana trattiene il respiro: il volley rossoblù si gioca un weekend che può entrare nella storia

C’è un momento, nello sport, in cui una stagione intera smette di essere fatta di allenamenti, classifiche e sacrifici quotidiani e si trasforma in qualcosa di più grande. A Giarratana quel momento è arrivato. Sabato e domenica la palestra comunale diventerà il cuore pulseso del paese, il luogo in cui un’intera comunità proverà a spingere le proprie squadre verso un traguardo che profuma di storia.

L’attesa cresce di ora in ora. Nei bar, nelle piazze, sui social, non si parla d’altro. L’Asd Giarratana Volley si prepara a vivere il fine settimana più importante degli ultimi anni, con due sfide che potrebbero cambiare il futuro sportivo del club rossoblù.

La femminile sogna la Serie C davanti al pubblico di casa

Sabato alle 18 toccherà alla formazione femminile allenata da Saro Corallo affrontare la Gupe Volley Catania in una partita che vale una stagione intera. In palio c’è la promozione in Serie C, obiettivo costruito con pazienza, lavoro e continuità durante tutto l’anno.

Le rossoblù arrivano all’appuntamento decisive con la consapevolezza di chi sa di aver meritato questa occasione. La tensione è alta, ma lo è anche la fiducia. A fare la differenza potrebbe essere il calore della palestra comunale, pronta a riempirsi per sostenere una squadra che negli ultimi mesi è riuscita a creare un legame fortissimo con il territorio.

«Le ragazze sanno perfettamente cosa si stanno giocando – spiega coach Saro Corallo – e stanno affrontando questi giorni con grande concentrazione. La Gupe è un avversario importante, ma noi abbiamo lavorato bene e siamo pronti. Nei momenti decisivi serviranno lucidità e coraggio. Il nostro pubblico può davvero diventare l’arma in più».

L’atmosfera, intanto, ricorda quella dei grandi appuntamenti sportivi: entusiasmo, tensione e quella speranza collettiva che solo lo sport riesce ad accendere.

Domenica la maschile cerca la finale playoff

Il weekend rossoblù proseguirà domenica alle 19, quando sarà la squadra maschile guidata da Gianluca Giacchi a scendere in campo contro il Volley Gibellina nella semifinale playoff che vale l’accesso alla finalissima.

Dall’altra parte della rete ci sarà un avversario esperto e abituato a partite di peso, ma il Giarratana arriva all’appuntamento con entusiasmo e convinzione. La vittoria significherebbe continuare a inseguire il sogno promozione e regalare al paese un’altra notte da ricordare.

«Siamo arrivati fin qui con merito – sottolinea coach Gianluca Giacchi – e adesso dobbiamo dimostrare tutto sul campo. Il Gibellina è una squadra forte, ma abbiamo preparato questa partita in ogni dettaglio. Ai ragazzi ho chiesto di giocare senza paura, con personalità e con la voglia di divertirsi. Il sostegno del pubblico sarà fondamentale».

La sensazione è che Giarratana voglia vivere queste partite non solo come eventi sportivi, ma come un momento identitario, quasi collettivo. Perché qui il volley è molto più di una disciplina: è appartenenza, orgoglio e passione condivisa.

Un paese intero pronto a spingere i rossoblù

A sintetizzare il significato di questo doppio appuntamento è il presidente dell’Asd Giarratana Volley, Salvatore Pagano, che guarda con fiducia alle prossime ore.

«Siamo davanti a un weekend che può regalarci emozioni straordinarie. Le nostre squadre hanno lavorato con serietà e sacrificio per arrivare fin qui. Siamo orgogliosi del percorso fatto, ma naturalmente tutti sogniamo il massimo. Invito il pubblico a riempire la palestra e a sostenere questi ragazzi e queste ragazze come solo Giarratana sa fare».

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