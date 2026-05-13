Volley Modica NextGen: si ferma ai gironi il sogno tricolore under 19

Si chiude alla prima fase l’avventura della Volley Modica NextGen alle finali nazionali del campionato Under 19. Un cammino intenso, fatto di emozioni, sfide di alto livello e una vittoria prestigiosa che lascia comunque segnali incoraggianti per il futuro del volley giovanile modicano.

La formazione allenata da coach Ciccio Italia conclude il proprio girone al terzo posto, pagando probabilmente l’emozione dell’esordio e la difficoltà di confrontarsi con alcune delle realtà più competitive della pallavolo italiana giovanile.

Esordio difficile contro Cuneo

Nel match inaugurale del girone, i biancoazzurri si sono arresi in tre set ai piemontesi del Lab Travel Mercatò Cuneo. Una gara in cui il sestetto modicano ha sofferto la tensione del debutto nazionale contro una delle formazioni più attrezzate del torneo.

Nonostante la sconfitta, la squadra della Contea ha mostrato carattere e voglia di reagire immediatamente.

Derby delle Isole vinto con autorità

Il pronto riscatto è arrivato nel pomeriggio con il convincente successo per 3-0 nel derby delle Isole contro il CUS Cagliari.

Una prestazione solida e determinata che aveva riacceso le speranze qualificazione per i campioni siciliani, capaci di mettere in mostra qualità tecniche e spirito di squadra.

Decisiva la sfida con Pomigliano

A decidere il destino della Volley Modica NextGen è stata la sfida contro l’Elisa Volley Pomigliano, formazione campana che si è imposta in quattro set al termine di una partita combattuta e ricca di emozioni.

Dopo aver perso con grande equilibrio i primi due parziali, i ragazzi di coach Italia hanno trovato la forza di riaprire il match conquistando il terzo set. Nel quarto parziale, però, il sestetto modicano ha accusato un evidente calo fisico e mentale, lasciando spazio alla rimonta decisiva degli avversari.

Tra i più combattivi Gianmarco Italia, ultimo ad arrendersi nel tentativo di trascinare i compagni verso una difficile rimonta.

Un’esperienza che vale il futuro

A conquistare il pass per la seconda fase sono stati Cuneo e Pomigliano, mentre per Modica resta il rammarico di non essere riuscita a esprimersi pienamente ai propri livelli.

Nonostante l’eliminazione, l’esperienza maturata alle finali nazionali rappresenta un importante bagaglio di crescita per tutto il gruppo biancoazzurro, chiamato ora a trasformare questa avventura in energia e consapevolezza per il futuro.

Intanto in casa modicana lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno nazionale: lunedì partirà infatti l’avventura della formazione Under 17, pronta a rappresentare ancora una volta la città di Modica alle finali di Caorle.

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