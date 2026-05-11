Motyka Modica brilla ai Nazionali Gold: podi e pass per gli Assoluti di Gorle

ncora risultati prestigiosi per la Motyka Modica, protagonista al Campionato Nazionale Gold di ginnastica aerobica disputato a Porto Sant’Elpidio. La società modicana torna dalla trasferta marchigiana con piazzamenti importanti, podi e soprattutto con la qualificazione agli Assoluti di Gorle, confermando il valore del lavoro tecnico portato avanti in palestra da Maria Stella Vittorio e dal suo staff.

Serena Vicari sfiora il podio tra le Allieve A1

Tra le note più positive del weekend spicca il sesto posto conquistato dalla giovane Serena Vicari nella categoria Allieve A1 individuale. Una prestazione di alto livello in una competizione nazionale Gold, che ha visto la ginnasta modicana confrontarsi con ben 24 atlete.

Serena ha mostrato carattere, qualità tecniche e personalità, elementi che lasciano intravedere prospettive importanti per il futuro della ginnastica aerobica modicana.

Samuele Iemmolo sul podio nazionale

Grande prova anche per Samuele Iemmolo, protagonista nella categoria Junior B maschile individuale con uno splendido secondo posto che gli è valso il podio nazionale.

Un risultato che conferma la crescita dell’atleta modicano, ormai sempre più competitivo anche nei principali appuntamenti del panorama nazionale.

Riscatto per Giulia Cappello nella coppia mista

Weekend dai due volti invece per Giulia Cappello. Nella gara individuale Junior B femminile ha chiuso al diciassettesimo posto, penalizzata da una preparazione condizionata da problemi fisici e da una recente influenza che le ha impedito di allenarsi con continuità.

Il riscatto è però arrivato nella competizione di Coppia Mista, dove insieme a Samuele Iemmolo ha conquistato il gradino più alto del podio. Un successo che vale il pass ufficiale per i Campionati Assoluti in programma nelle prossime settimane a Gorle.

Maria Stella Vittorio: “Risultati importanti, ma possiamo crescere ancora”

“Sono relativamente soddisfatta per quanto fatto vedere dai miei atleti – ha dichiarato Maria Stella Vittorio –. Serena Vicari ha ottenuto un grandissimo risultato in una gara di altissimo livello. Con una migliore gestione dell’emozione avrebbe potuto anche salire sul podio”.

L’istruttrice della Motyka Modica ha poi elogiato anche Samuele Iemmolo per il secondo posto individuale e per il trionfo nella coppia mista insieme a Giulia Cappello.

“Peccato per Giulia – ha aggiunto – perché arrivava da un periodo complicato a causa dell’influenza. Nonostante tutto ha dimostrato carattere e capacità di reazione. Adesso lavoreremo per colmare alcune lacune in vista degli Assoluti di Gorle”.

Infine il messaggio che accompagna da sempre il lavoro della società modicana: “Oggi più di ieri, ma meno di domani”.

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