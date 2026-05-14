Scicli e Modica al centro dello sport: centinaia di giovani atleti invadono il Sud Est siciliano

L’edizione regionale 2026, in programma dal 21 al 24 maggio prossimi, sarà una ”edizione diffusa” con le competizioni e le attività che non saranno concentrate in un’unica struttura ma in un ampio territorio coinvolgendo attivamente le località di Scicli nello specifico a Sampieri presso Baia Samuele e Modica con gli impianti sportivi: Sportmania, Campetto di Marina di Modica, il Geodetico di via Fabrizio e la palestra “Io gioco legale”. “Questa formula permetterà di trasformare il sudest siciliano in un grande villaggio sportivo, pronto ad accogliere centinaia di partecipanti tra atleti, dirigenti e accompagnatori provenienti da tutta l’Isola – spiegano gli organizzatori che parlano della mission delle Polisportive Giovanili Salesiane volta ad educare attraverso lo sport e con lo sport con uno sguardo proteso verso la pace. L’articolazione diffusa sui vari comuni ospitanti garantirà un continuo interscambio tra le squadre, valorizzando le strutture del territorio e promuovendo il turismo sportivo locale”.

Le associazioni sportive siciliane saranno impegnate in tornei avvincenti di calcio a cinque e pallavolo femminile, suddivisi per categorie d’età, dai settori giovanili fino alle categorie libere. L’articolazione diffusa sui vari comuni ospitanti garantirà un continuo interscambio tra le squadre, valorizzando le strutture del territorio e promuovendo il turismo sportivo locale. Nel corso della manifestazione ci saranno anche momenti di spiritualità, animazione serale e condivisione. Non solo sport ma anche fraternità, gioia e formazione.

© Riproduzione riservata