Scicli, stop al conferimento selvaggio dei rifiuti ingombranti: arriva il Centro di Raccolta a San Biagio

Sospeso dopo le esperienze negative che sono state fatte sia nelle postazioni mobili, toccando le frazioni della fascia costiera, sia in contrada Zagarone, fra la città ed il villaggio Jungi, dove già alle 8 del mattino nessuno poteva avere accesso al conferimento perchè molti cittadini si mettevano in fila, con auto e materiale ingombrante da smaltire fin dalle prime luci dell’alba. Senza escludere che tutto quell’ammasso di oggetti e di elettrodomestici poteva anche arrivare da città limitrofe. Per evitare questo disagio e soprattutto per garantire un minimo di legalità e correttezza nel servizio l’Amministrazione comunale ha deciso di sospendere il servizio. Anche in considerazione che presto partirà il Centro di raccolta di rifiuti ingombranti realizzato in contrada San Biagio.

Sospeso il servizio fuoritutto, potenziato il ritiro degli ingombranti fino a domicilio.

“Una eredità sbagliata. Non sarà più effettuato il conferimento degli ingombranti fuoritutto – spiega il sindaco Mario Marino – non c’è tracciabilità degli ingombranti conferiti. L’iniziativa è stata presa dopo le legittime lamentele di cittadini che non sono riusciti a conferire i rifiuti ingombranti nello scorso fine settimana in contrada Zagarone. Con ciò abbiamo deciso di chiudere il servizio ereditato dalla precedente amministrazione”. L’assessore all’ecologia Enzo Giannone spiega ancora: “la mancata tracciabilità della filiera dei rifiuti, il continuo overbooking che si registra sin dai conferimenti delle prime ore del mattino, rendono caotico e poco efficiente il servizio. Giovedì conferiremo alla ditta appaltatrice Impregico la gestione del Centro Comunale di Raccolta in contrada San Biagio, dove i cittadini potranno recarsi quotidianamente a conferire gli ingombranti, con un sistema di tracciamento delle utenze al fine di evitare che rifiuti che provengono da fuori territorio vengano conferiti a Scicli. Da giovedì la ditta si organizzerà per ricevere i rifiuti ingombranti nel nuovo CCR, il Centro comunale di raccolta, uno dei primi in provincia”.

© Riproduzione riservata