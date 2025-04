Scicli: solo momenti liturgici il Patrono San Guglielmo e per San Giuseppe Lavoratore. Nessuna processione esterna

Cambio di calendario per le due festività che impegnano la città di Scicli e la frazione di Sampieri nei primi giorni di maggio. A disporlo il Vicario cittadino don Ignazio La China facendo proprie le disposizione emanate dal Vescovo di Noto, mons. Salvatore Rumeo, in occasione della morte di Papa Francesco . “I festeggiamenti per la solennità di San Guglielmo Cuffitella, Patrono di Scicli, si svolgeranno come da tradizione, con Ottavario e giornata festiva venerdì 2 maggio – comunica il Vicario cittadino – tranne la processione festiva che non verrà effettuata in segno di lutto per la morte di Papa Francesco. Ugualmente per la celebrazione della memoria di san Giuseppe Lavoratore presso la parrocchia Madonna delle Grazie nella frazione di Sampieri, si terrà il triduo liturgico ma non verranno fatte la processione e nè le altre manifestazioni esterne previste. I fedeli di Scicli sono invitati a partecipare alla veglia di preghiera in suffragio di papa Francesco che si terrà domani alle 20 in Chiesa Madre”.

Annullati, quindi, i festeggiamenti esterni in città ed a Sampieri dove in occasione di San Giuseppe Lavoratore si riversano nella borgata migliaia di persone, soprattutto giovani.

