Scicli: serbatoio in amianto smaltito illecitamente, una denuncia

La polizia locale di Scicli ha denunciato all’autorità giudiziaria un uomo accusato di essere coinvolto nello smaltimento illecito di un serbatoio in amianto.

L’operazione

L’individuo in questione aveva prelevato il serbatoio per conto di terzi, violando le normative vigenti in materia di gestione e smaltimento di rifiuti pericolosi. Ora, secondo la legge, il soggetto denunciato rischia una pena che prevede l’arresto da sei mesi a due anni e un’ammenda compresa tra duemilaseicento e ventiseimila euro.

