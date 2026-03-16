Scicli sconfitto 2-1 dal Frigintini: la società lancia un duro monito ai giocatori

Uno scorcio di campionato, quello di Promozione girone D, che dovrà giocarsi con…testa, impegno e fede ai colori cremisi. Mentre la strada è lastricata dal claim dei play-out che sanciranno la classifica finale, fra chi rimarrà in Promozione e chi no. Con il Frigintini il risultato finale è stato di 2-1. Sul campo della “Caitina” a Modica i ragazzi del tecnico Angelo Tasca non sono riusciti ad andare oltre quel gol di Gazzè al 29′ del secondo tempo che faceva sperare almeno in un pareggio. La rete del 2-1 in favore del Frigintini è arrivata con Sangiorgio al 49′ dopo che nel primo tempo era andato in rete Lo Magno al 28′.

La fredda nota della proprietà cremisi dopo la sconfitta che relega a pari punti Scicli e Frigintini con 16 punti.

“La Società ‘CR SCICLI’, a seguito della prestazione inaccettabile offerta nella sfida odierna contro una diretta concorrente alla salvezza, intende scusarsi formalmente con i propri tifosi e con l’intera città. Il risultato, per quanto negativo, è solo la conseguenza di un atteggiamento che la proprietà non intende più tollerare. Abbiamo assistito a una mancanza totale di impegno, voglia, orgoglio e attaccamento alla maglia, valori che devono essere alla base di chiunque abbia l’onore di rappresentare i nostri colori, specialmente in una lotta salvezza che richiede sacrificio e ferocia agonistica, perché senza “fame” e dedizione, il talento da solo non basta per vincere – ha fatto sapere la società cremisi – nonostante gli sforzi ed il supporto costante della società, la risposta sul campo è stata priva di dignità sportiva. Chi non ha voglia di lottare per questa maglia nn appartiene al nostro DNA. Da oggi parlerà solo il campo”.







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