Scicli: politiche sociali e culturali? Al via i tavoli tematici

Le politiche sociali e culturali passano attraverso l’ascolto, il confronto e la progettazione. Strada intrapresa dall’Amministrazione comunale di Scicli e che, come prima tappa, annuncia la riunione dei Tavoli tematici in programma il prossimo 11 febbraio a palazzo di città.

POLITICHE SOCIALI, IMPORTANTE IL CONFRONTO

Ai timidi tentativi che si erano fatti un decennio fa, ora si torna in campo con precisi impegni. “Con questo momento innovativo di confronto con il Terzo Settore della città vogliamo affrontare le criticità riscontrate ed intendiamo acquisire le opportune conoscenze tecniche di tutte le problematiche legate ai disabili, ai minori, alle famiglie, agli immigrati e non solo – spiega il sindaco – è nostro preciso impegno coinvolgere attivamente chi è sul campo per garantire il necessario supporto al programma di sostegno e sviluppo delle azioni politiche sociali e culturali valorizzando le diverse realtà associative esistenti nel territorio per realizzare un sistema integrato pubblico-privato di interventi e servizi sociali.

Per questo, attraverso i Tavoli Tematici e la loro funzione prodromica a supporto del programma di sostegno e sviluppo delle azioni politiche sociali e culturali – conclude Mario Marino – sarà possibile coinvolgere attivamente gli operatori della rete locale, i quali potranno fornire un contributo rilevante per conoscere il territorio sia in termini di bisogni che di risorse”.