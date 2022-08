Scicli piange Franco Ruscica. Il mondo dello sport in lutto

Una notizia che non avresti mai voluto ricevere: se ne è andato Franco Ruscica.

Nonno, papà e marito esemplare e grande allenatore e soprattutto un uomo di una generosità unica, sempre pronto ad accoglierti con un sorriso, sempre pronto a regalare a tutti pillole di saggezza e anche a chi come me ha avuto la fortuna di conoscerlo e apprezzarne le straordinarie doti.



Grazie a Franco Ruscica, atletica e Scicli, sono diventati da sempre un binomio vincente. E sempre grazie alla passione, l’entusiasmo e alla competenza dell’indimenticabile Franco, che aveva iniziato da atleta l’attività amatoriale nel 1984 e già nel 1985 aveva corso la sua prima maratona a Roma, fino ad arrivare al traguardo della 42,195 km di New York.



Martedì alle 10, nella chiesa di Jungi a Scicli, i funerali. In questo momento così triste il pensiero va alla famiglia, la moglie Maria, le figlie Rosita e Mara e i nipotini Alessandra, Angelo e Francesco.

Ciao Franco ci mancherai tanto!