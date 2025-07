Scicli: per la scuola primaria “De Amicis” dell’IC Giovanni Dantoni il riconoscimento Eco-Schools

Scuola dove si esercitano le buone pratiche legate alla tutela dell’ambiente. Per l’Istituto Comprensivo Giovanni Dantoni, in particolare la scuola primaria “De Amicis”, è arrivata la certificazione Eco-Schools. A questa realtà scolastica sciclitana è stata di fatto assegnata la Bandiera Verde, simbolo internazionale rilasciato dalla FEE – Foundation for Environmental Education.

Con essa viene premiato il costante e concreto impegno della scuola verso i temi della sostenibilità ambientale, dell’educazione ecologica e della cittadinanza attiva. “A nome della mia amministrazione, rivolgo i più sentiti complimenti alla dirigente scolastica professoressa Gabriella La Marca, al corpo docente, al personale scolastico e, soprattutto, agli studenti, veri protagonisti di questo bellissimo risultato – ha commentato il sindaco Mario Marino compiaciuto del riconoscimento che nel territorio conta la Bandiera Blu su Sampieri – la scuola ‘De Amicis’ si conferma un punto di riferimento per tutta la comunità nella promozione di buone pratiche per la tutela dell’ambiente”.

© Riproduzione riservata