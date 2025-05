Scicli ospita l’evento “Dietro le quinte del successo editoriale” con Valentina Notarberardino

Dietro ogni libro c’è un mondo da scoprire. Giovedì 23 maggio Valentina Notarberardino, autrice di #Operazione Bestseller, racconta al pubblico la filiera invisibile dell’editoria contemporanea: strategie, scelte, sfide e successi. L’incontro, dal titolo “Dietro le quinte del successo editoriale”, sarà condotto in dialogo con la scrittrice Carla Blangiforti per Abulafia Editore. Un’occasione per chi ama i libri e vuole capire cosa li rende, talvolta, delle vere esplosioni culturali.

Appuntamento per giovedì 23 maggio alle ore 18 al Circolo Brancati di Scicli.

