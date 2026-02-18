Scicli, la maggioranza si sgretola: SiAmo Scicli rompe con il sindaco Marino

Una riunione, quella di ieri sera, fra il sindaco Mario Marino ed i rappresentanti di SiAmo Scicli, promossa per chiarire la collocazione della lista civica all’interno della maggioranza. Un dato certo è venuto fuori: non c’è futuro nel rapporto fra il primo cittadino ed i due rappresentanti in consiglio, Desirè Ficili che ricopre il ruolo di presidente della civica assise fin dalle elezioni del giugno 2022, e Lorenzo Bonincontro uomo di lunga esperienza politica. Due rappresentanti che sono stati sempre vicino a Marino non lasciandolo solo nei suoi primi quattro anni di governo. La separazione arriva a poco più di un anno dalle nuove amministrative che dovrebbero tenersi nella primavera del 2027 quando Scicli sarà chiamata alle urne. “Quando la missione non ha la visione politica è giusto svincolarsi da qualsiasi impegno e guardare al bene della città” – è il commento della presidente del Consiglio, Desirè Ficili alla decisione di prendere le distanze dal primo cittadino e dalla sua maggioranza. SiAmo Scicli lavorerà sempre e comunque al servizio della città, dei suoi bisogni, delle sue necessità; lo farà d’ora in poi non legata al sindaco Mario Marino ed alla sua maggioranza ma distante da esso e da essa.

Una separazione chiara e schietta che affonda le sue radici in rapporti deteriorati e forse lontani dalla dialettica politica fatta di confronto e di convergenze.

In questo mese di febbraio il primo cittadino ha perso anche un altro pezzo della sua maggioranza con la separazione voluta, annunciata e confermata dei due consiglieri di Libertà Popolare, Giuseppe Puglisi e Giuseppe Riela. Con lui, con il sindaco Mario Marino, ufficialmente rimangono i tre consiglieri di Forza Italia, Enzo Giannone (assessore fin dall’inizio della legislatura), Giuseppe Arrabito ed Andrea Di Benedetto; il quarto rappresentante di Forza Italia nella civica assise, Sabrina Micarelli, si è allontanata da Marino nei mesi scorsi assicurando, però, di voler lavorare per i bisogni della comunità sciclitana con la presenza attenta e propositiva che la contraddistingue. Rimangono anche con Marino i due consiglieri Salvatore Causarano di Obiettivo Comune e Deborah Iurato di Siamo Scicli. All’opposizione gli altri consiglieri comunali: Caterina Riccotti (PD), Consuelo Pacetto (Start Scicli), Bruno Mirabella (Scicli Bene Comune), Marianna Buscema (Italia Viva), Marco Lopes (Vindigni Sindaco), Licia Mirabella (Cittadini per Scicli).

© Riproduzione riservata