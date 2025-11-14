Scicli, incivili incastrati dalle telecamere: multe salate e auto sequestrata. VIDEO

La Polizia Locale di Scicli intensifica la lotta contro l’abbandono illecito dei rifiuti e ottiene risultati importanti grazie ai sistemi di videosorveglianza mobili installati nei punti più critici della città. Due episodi recenti, tra Playa Grande e via Tagliamento, documentano l’azione incisiva degli agenti guidati dal comandante Maria Rosa Portelli, che negli ultimi giorni hanno elevato diverse sanzioni.

Telecamere nascoste inchiodano gli incivili

I dispositivi mobili di videosorveglianza, posizionati in aree soggette a frequenti conferimenti irregolari, hanno permesso di identificare due trasgressori.

Il primo episodio, avvenuto a Playa Grande, è stato particolarmente grave:

un cittadino è stato filmato mentre trasportava e scaricava rifiuti in maniera illecita.

Per lui è scattata immediatamente la segnalazione all’Autorità Giudiziaria, il sequestro dell’autovettura utilizzata per l’illecito e la sospensione della patente per un mese, come previsto dall’art. 255, comma 1, del Testo Unico Ambientale.

Rifiuti accanto al cestino in via Tagliamento: multa da 1.000 euro

Il secondo caso è avvenuto in pieno centro storico, in via Tagliamento, dove un cittadino ha abbandonato un sacchetto di rifiuti indifferenziati accanto al cestino, invece di conferirli presso la propria abitazione.

Anche qui la telecamera lo ha immortalato con chiarezza.

Per lui è scattata una sanzione da 1.000 euro, ai sensi dell’art. 255, comma 2, del Testo Unico Ambientale.

