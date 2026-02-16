“Scicli in musica” con il chitarrista Bryan Farese

Un nuovo progetto musicale, direttore artistico Amedeo Falla che lo ha curato insieme all’Associazione Armonia Iblea, capace di portare della bella musica in città e soprattutto dare il giusto merito ai giovani talenti musicali locali. Appuntamento venerdì, alle 20, presso l’auditorium della chiesa di Santa Teresa in via Francesco Mormino Penna, con il M° Bryan Farese e la sua chitarra classica per un concerto che lo porta direttamente dal Mozarteum di Salisburgo in Austria a Scicli, sua città natale. Durante il concerto “De guitarra sonante – risonanze nel tempo” si potranno ascoltare musiche di J. Dowland, J.S. Bach, M. De Falla, F. Sor, E. Smith Brindle, J. K. Mertz,A. Barrios Mangore.

© Riproduzione riservata