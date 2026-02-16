RAGUSA – Non c’è pace per le strutture sanitarie della provincia di Ragusa. L’ultimo episodio di infiltrazioni d’acqua all’ospedale Giovanni Paolo II ha riacceso i riflettori su una gestione della manutenzione che il sindacato Nursind definisce ormai insostenibile. La chiusura temporanea delle sale operatorie del blocco parto e dei corridoi ambulatoriali di ginecologia, ortopedia e […]
“Scicli in musica” con il chitarrista Bryan Farese
16 Feb 2026 10:58
Un nuovo progetto musicale, direttore artistico Amedeo Falla che lo ha curato insieme all’Associazione Armonia Iblea, capace di portare della bella musica in città e soprattutto dare il giusto merito ai giovani talenti musicali locali. Appuntamento venerdì, alle 20, presso l’auditorium della chiesa di Santa Teresa in via Francesco Mormino Penna, con il M° Bryan Farese e la sua chitarra classica per un concerto che lo porta direttamente dal Mozarteum di Salisburgo in Austria a Scicli, sua città natale. Durante il concerto “De guitarra sonante – risonanze nel tempo” si potranno ascoltare musiche di J. Dowland, J.S. Bach, M. De Falla, F. Sor, E. Smith Brindle, J. K. Mertz,A. Barrios Mangore.
