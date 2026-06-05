Scicli in bici: la passeggiata Avis compie 36 anni e unisce tutta la comunità

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Quest’anno festeggia i suoi 36 anni. Una passeggiata in bicicletta che è divenuta nel tempo il classico appuntamento sportivo che tocca città e fascia costiera. Ad organizzarla per domenica, con raduno alle 8,30 in piazza Italia, è la sezione cittadini dell’Avis di Scicli coadiuvata da alcuni gruppi associativi e da volontari dello sport per una grande festa che vedrà insieme adulti e ragazzi per un evento amatoriale cui è particolarmente affezionata la comunità sciclitana. Partenza da piazza Italia per le vie Nazionale, San Nicolò e Colombo per poi proseguire verso la provinciale Scicli -Sampieri e per la litoranea per Cava d’Aliga, Arizza. Il circuito prevede il ritorno a Scicli sempre in piazza Italia attraversando il villaggio Jungi.

Foto: repertorio

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