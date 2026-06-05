Spiagge accessibili e turismo familiare: la Regione finanzia il litorale di Vittoria

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Il Comune di Vittoria ottiene nuovi finanziamenti dalla Regione Siciliana nell’ambito dei provvedimenti dell’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica. Le risorse saranno destinate al miglioramento dell’accessibilità delle spiagge e alla valorizzazione della frazione marinara di Scoglitti, recentemente confermata tra le località meritevoli della Bandiera Verde 2025.

Si tratta di un doppio riconoscimento che rafforza l’impegno dell’amministrazione sul fronte dell’inclusione sociale e dello sviluppo turistico sostenibile.

Nel dettaglio, il Comune beneficerà di un finanziamento pari a 16.393,44 euro, destinato al potenziamento dei servizi e delle strutture che consentono una maggiore fruibilità delle spiagge libere da parte delle persone con disabilità. Un intervento che punta a garantire il diritto di accesso al mare e a migliorare l’accoglienza lungo il litorale vittoriese.

A queste somme si aggiungono 10.382,59 euro legati al prestigioso riconoscimento della Bandiera Verde 2025, assegnata dai pediatri italiani alle spiagge considerate ideali per bambini e famiglie. Un attestato che valorizza ulteriormente Scoglitti come destinazione turistica sicura, attrezzata e a misura di famiglia.

L’insieme dei finanziamenti rappresenta un’opportunità concreta per rafforzare i servizi costieri, migliorare l’accessibilità e consolidare l’immagine di Scoglitti come meta inclusiva e sempre più competitiva nel panorama turistico regionale.

Secondo l’amministrazione comunale, le risorse consentiranno di proseguire un percorso già avviato di riqualificazione e valorizzazione del territorio, con particolare attenzione alla qualità dell’accoglienza e alla sostenibilità dei servizi offerti.

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