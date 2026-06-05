Modica festeggia un nuovo centenario: Angelo Gueli compie 100 anni

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Modica aggiunge un altro nome alla lunga ed invidiabile lista dei suoi centenari. Ieri, infatti, il signor Angelo Gueli ha raggiunto lo straordinario traguardo dei 100 anni, circondato dall’affetto dei familiari, degli amici e delle istituzioni cittadine.

A celebrare l’importante ricorrenza è stata la sindaca Maria Monisteri, che insieme all’assessore Saro Viola ha fatto visita al neo centenario per consegnargli la tradizionale targa ricordo riservata a chi raggiunge il secolo di vita. Un momento particolarmente emozionante, condiviso con la figlia Rita, i tre nipoti, la pronipote e numerosi amici che hanno voluto partecipare alla festa per rendere omaggio a una vita lunga e ricca di esperienze.

“È sempre bello vivere un compleanno centenario nella nostra città. Perché vuol dire che a Modica si vive bene e si vive a lungo”, ha scritto la sindaca sui social, sottolineando come ogni nuovo centenario rappresenti un patrimonio di memoria, valori e testimonianze per l’intera comunità.

Quello di Angelo Gueli è un traguardo che racconta un secolo di storia attraversato da profondi cambiamenti sociali, economici e culturali, custodendo ricordi ed esperienze che rappresentano una preziosa eredità per le nuove generazioni. Alla gioia della famiglia e della comunità modicana si unisce anche quella delle istituzioni cittadine, che hanno voluto rendere omaggio a un uomo che ha raggiunto un’età davvero speciale.

Al signor Angelo Gueli gli auguri della redazione di Ragusa Oggi.

© Riproduzione riservata