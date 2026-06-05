Giuseppe Gulino Cavaliere OMRI: prestigioso riconoscimento al poliziotto della Questura di Ragusa

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Fra le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (OMRI), conferite dal Capo dello Stato Sergio Mattarella lo scorso 2 giugno in occasione dell’80° anniversario della Fondazione della Repubblica c’è quella al vice ispettore Giuseppe Gulino, in forza alla Questura di Ragusa. A lui il riconoscimento di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana consegnatogli, durante la cerimonia in piazza San Giovanni, dal Prefetto Tania Giallongo e dal Questore Salvatore Fazzino. In Polizia dal 2013, il vice ispettore Giuseppe Gulino ha svolto incarichi operativi nelle Questure di Reggio Calabria e di Milano fra squadre volanti, scorte ed attività di polizia giudiziaria. Durante l’emergenza epidemiologica da Covid19 ha fatto parte dell’unità di crisi istituita presso la Prefettura di Reggio Calabria operando in stretta collaborazione con le altre forze dell’ordine del territorio.

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