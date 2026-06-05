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Riapre il Madison Cinemas a Ragusa: il grande schermo torna in città dal 18 giugno

05 Giu 2026 12:26
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Una buona notizia per la città: riapre il Madison Cinemas a Ragusa.

La riapertura è prevista indicativamente per il 18 giugno, mentre in questi giorni la struttura è impegnata nel completamento degli ultimi passaggi burocratici necessari per ottenere il via libera definitivo e tornare ad accogliere il pubblico in sala.

La gestione del cinema sta lavorando a stretto contatto con l’Amministrazione comunale per definire le procedure finali, con particolare attenzione agli adempimenti richiesti dalla Commissione di Vigilanza. Ad annunciarlo è stata la proprietà del Madison.

Nei mesi di chiusura il cinema ha ricevuto numerosi messaggi di sostegno e affetto da parte dei cittadini, segno di quanto il Madison Cinemas rappresenti un punto di riferimento culturale per la città.

«Questa riapertura è per la nostra città, per non spegnere la magia della condivisione davanti al grande schermo», fanno sapere dalla struttura.

Nel frattempo, i tecnici sono al lavoro per completare la documentazione necessaria all’autorizzazione definitiva. Parallelamente, lo staff sta già preparando la nuova programmazione con titoli attesi dal pubblico e un’offerta cinematografica pensata per la stagione estiva.

Tra i film annunciati figurano produzioni e sequel molto attesi come Toy Story 5, Scary Movie 6, Masters of the Universe, Disclosure Day, Michael, Il Diavolo veste Prada 2, Obsession e Backrooms.

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