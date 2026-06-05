Sarà sottoscritto martedì 9 giugno, alle 9.30 in piazza Igea, alla presenza del Prefetto di Ragusa Tania Giallongo, l’Accordo di Programma tra l’ASP di Ragusa e i dodici Comuni della provincia. Un’intesa strategica finalizzata al rafforzamento dell’integrazione tra servizi sanitari, sociosanitari e socioassistenziali del territorio. L’obiettivo principale dell’accordo è costruire un modello di lavoro condiviso […]
Riapre il Madison Cinemas a Ragusa: il grande schermo torna in città dal 18 giugno
05 Giu 2026 12:26
Una buona notizia per la città: riapre il Madison Cinemas a Ragusa.
La riapertura è prevista indicativamente per il 18 giugno, mentre in questi giorni la struttura è impegnata nel completamento degli ultimi passaggi burocratici necessari per ottenere il via libera definitivo e tornare ad accogliere il pubblico in sala.
La gestione del cinema sta lavorando a stretto contatto con l’Amministrazione comunale per definire le procedure finali, con particolare attenzione agli adempimenti richiesti dalla Commissione di Vigilanza. Ad annunciarlo è stata la proprietà del Madison.
Nei mesi di chiusura il cinema ha ricevuto numerosi messaggi di sostegno e affetto da parte dei cittadini, segno di quanto il Madison Cinemas rappresenti un punto di riferimento culturale per la città.
«Questa riapertura è per la nostra città, per non spegnere la magia della condivisione davanti al grande schermo», fanno sapere dalla struttura.
Nel frattempo, i tecnici sono al lavoro per completare la documentazione necessaria all’autorizzazione definitiva. Parallelamente, lo staff sta già preparando la nuova programmazione con titoli attesi dal pubblico e un’offerta cinematografica pensata per la stagione estiva.
Tra i film annunciati figurano produzioni e sequel molto attesi come Toy Story 5, Scary Movie 6, Masters of the Universe, Disclosure Day, Michael, Il Diavolo veste Prada 2, Obsession e Backrooms.
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