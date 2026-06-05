Primo nido di Caretta caretta nel Ragusano: è sulla spiaggia di Punta Braccetto

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

La notizia arriva dalla stessa Oleana Prato, biologa marina del WWF impegnata nel monitoraggio dei nidi di tartarughe nella Sicilia sud ed orientale nelle cui spiagge da anni si gioca un ruolo da protagonista. “Ad individuare le tracce di una nidificazione sono stati Alessia e Salvatore Liali che hanno notato le tracce tipiche della escursione e della nidificazione delle nostre monelle – afferma Oleana Prato – contattata la CP di Pozzallo e coinvolgendo il Camping Baia dei Coralli hanno fatto transennare l’area, assieme all’operatrice Laura Paderni. Con gioia accogliamo nella provincia di Ragusa il primo nido della stagione”. Si apre, come è successo lo scorso anno, la stagione 2026 della nidificazione ed è stato nuovamente il tratto del litorale fra Marina di Ragusa e Scoglitti ad ospitare il primo nido; lo scorso anno il battesimo sulla spiaggia di Randello. Nell’arenile della Baia dei Coralli è un andirivieni per la curiosità che muove ogni nidificazione nel rispetto della salvaguardia della sua integrità fino alla schiusa attesa fra 45 giorni. Sulla costa sud orientale dell’isola altri due nidi sono stati intercettati e messi in sicurezza nel litorale siracusano nella costa di Marzamemi. Ad oggi sono tre i nidi già tutelati.

© Riproduzione riservata