Scicli, il fascino del Museo del Campanile con Arte&Note e giovani guide

Due gli appuntamenti, sabato ed il prossimo 11 aprile, per il ciclo Arte&Note a Scicli per vivere un’esperienza tra arte, storia e musica nel Museo del Campanile del Santuario Maria SS. della Pietà nella chiesa Santa Maria La Nova. Ad accompagnare i visitatori, nel percorso che conduce anche alla torre campanaria oltre che a poter ammirare l’interno dell’organo a canne, saranno i ragazzi del progetto di alternanza scuola–lavoro, giovani ciceroni pronti a raccontare curiosità e storia del Museo del Campanile. Ad arricchire la visita, suggestiva nella sua bellezza, l’ascolto dell’organo a canne, guidato dal M° Marcello Giordano Pellegrino. L’appuntamento è per le 18 già sabato.

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