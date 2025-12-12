L’ASP di Ragusa ha conferito l’incarico di Direttore della Unità Operativa Complessa di Oculistica al dottor Maurizio Parisi, a seguito di una procedura selettiva per titoli e colloquio. La nomina avrà durata quinquennale e consolida un percorso professionale iniziato nel 1991 all’interno della stessa struttura, dove Parisi ha ricoperto anche il ruolo di Direttore facente […]
Scicli, il concerto della Vittorini’s Crew illumina Palazzo Busacca
12 Dic 2025 10:24
Ad organizzarlo il Lions di Scicli, presidente Stefania Carpino, nel salone delle feste di palazzo Busacca. Inizio concerto alle 17,30. Ad esibirsi gli alunni della “Vittorini’s crew” dell’Istituto comprensivo Elio Vittorini di Scicli sotto la guida dei docenti-maestri M. Cristofaro, M. Bruno, E. Campo e V. Rabbito. Oggi la musica sposa l’inno di pace che si alza dai ragazzi ma anche dagli adulti in un mondo dilaniato dalle guerre. I successi della “Vittorini’s crew” sono il collante fra la scuola sciclitana ed il Lions concretamente impegnato nel territorio.
© Riproduzione riservata
Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it