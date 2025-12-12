Scicli, il concerto della Vittorini’s Crew illumina Palazzo Busacca

Ad organizzarlo il Lions di Scicli, presidente Stefania Carpino, nel salone delle feste di palazzo Busacca. Inizio concerto alle 17,30. Ad esibirsi gli alunni della “Vittorini’s crew” dell’Istituto comprensivo Elio Vittorini di Scicli sotto la guida dei docenti-maestri M. Cristofaro, M. Bruno, E. Campo e V. Rabbito. Oggi la musica sposa l’inno di pace che si alza dai ragazzi ma anche dagli adulti in un mondo dilaniato dalle guerre. I successi della “Vittorini’s crew” sono il collante fra la scuola sciclitana ed il Lions concretamente impegnato nel territorio.





