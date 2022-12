Scicli e Modica su Italia Uno il 31 dicembre a “Una vita in vacanza”. Il cicerone sarà Giovanni Caccamo

Va in onda sabato 31 dicembre alle 15 la puntata dedicata a Scicli del programma di Italia Uno “Una vita in vacanza”, condotta da Maddalena Corvaglia e dal comico Gianluca Fubelli. La puntata è dedicata non solo a Scicli, ma anche alle città di Noto e Modica.

“Una vita in vacanza-Destinazione Sicilia” vede i due conduttori protagonisti di un adventure game in chiave comica, alla scoperta della Sicilia che non ti aspetti, quella fuori stagione.

E come? Vivendo diverse experience, totalmente made in Sicily, tra buon cibo, adrenalina e cultura.

La puntata dedicata al Val di Noto avrà come cicerone il cantautore modicano Giovanni Caccamo.

Il programma nasce da un’idea di Chiara Parodi, ed è scritto da Mila Cantarelli con Miriam Carbone e Cristina Meda. La regia è affidata a Giacomo Marchetti.