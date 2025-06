Scicli diventa nursery del Mediterraneo: sei nidi di Caretta Caretta sulla riviera dorata

Calde e dorate. Le spiagge della riviera sciclitana si stanno rivelando le più accattivanti per le mamme tartarughe impegnate nel piano di nidificazione circoscritto fra la fine del mese di maggio e tutto il mese di luglio con le schiuse previste ad agosto. Con il ritrovamento di un nuovo nido sulla spiaggia di Bruca sale a sei il numero dei nidi sparsi sul litorale sciclitano. Due sono stati censiti nella spiaggia di Sampieri, uno a Cava d’Aliga, due nella spiaggia di Arizza ed uno ora a Bruca poco distante dai due nidi di Arizza.

Il wwf è stato informato

“Non appena ho trovato un nido di caretta-caretta ho chiamato subito il WWF”, così si esprime Marcella Arrabito annunciando con grande emozione la scoperta del nuovo nido già messo in sicurezza. La fascia costiera sciclitana, caratterizzata dalla presenza di sabbia dorata, si sta rivelando la “preferita” dalle mamme tartarughe per le loro nidificazioni. Fenomeno che lo scorso anno aveva fatto registrare una presenza massiccia di tartarughine che hanno dato l’appellativo di nursery ai luoghi. Fenomeno, quello della nidificazione, che vede la Sicilia prima regione d’Italia ad essere la portabandiera per questa specie marina che rischia l’estinzione.

