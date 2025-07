Scicli, corso Umberto troppo pericoloso: “Servono subito dissuasori di velocità”

A chiedere l’installazione di dissuasori di velocità è il presidente del movimento “Cambiare Scicli, Giuseppe Implatini, il quale riprende un rocambolesco incidente in pieno centro che non ha provocato danni se non un “segnale” sul muro dove è andata a sbattere l’automobile. La strada sotto accusa è il corso Umberto dall’incrocio fra via Ospedale e via Francesco Mormino Penna. Qui – secondo quanto segnala Giuseppe Implatini – le auto sfrecciano a velocità mettendo a serio rischio l’incolumità dei pedoni che transitano nel modesto marciapiede.

“Pochi giorni fa, un’autovettura sbandando è andata sbattere contro il muro dell’immobile all’altezza del numero civico 75, lasciando tracce di colore verdastro sullo stesso. Questo fatto ci dà la misura del pericolo che corrono i pedoni anche sui marciapiedi in quanto se vi si trovava un pedone finiva schiacciato tra l’autovettura e il muro – racconta l’esponente politico – non viene svolto alcun servizio di vigili urbani, all’incrocio di via Ospedale con il Corso Umberto, al fine di controllare la velocità dei mezzi di circolazione nonché la sosta sui marciapiedi e all’intersezione con le varie stradine che costringe i pedoni a scendere dai marciapiedi. Il Comune adotti i necessari provvedimenti per tutelare la pubblica incolumità”. A palazzo di città è stata avviata una nuova stagione per i dissuasori di velocità. La settimana scorso sono stati ultimati i lavori su viale 1° Maggio in un programma di sistemazione viaria che interessa anche il centro storico con l’installazione di una segnaletica esplicativa dei rischi che si corrono premendo il pedale dell’accelleratore.

© Riproduzione riservata