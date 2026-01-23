Scicli commemora il 32° anniversario dell’eccidio dei Carabinieri di Scilla: onore all’Appuntato Vincenzo Garofalo

Questa mattina, a Donnalucata di Scicli, si è svolta la commemorazione del 32° anniversario dell’eccidio dei Carabinieri di Scilla (RC), in cui persero la vita l’Appuntato Vincenzo Garofalo e l’Appuntato Antonino Fava, vittime di un agguato mafioso lungo l’autostrada Salerno-Reggio Calabria.

La sera del 18 gennaio 1994, mentre i due militari affiancavano un’auto sospetta per un controllo, gli occupanti del veicolo aprirono il fuoco con raffiche di mitra, uccidendo Garofalo e Fava sul colpo. La tragedia avvenne in un periodo segnato da stragi e agguati mafiosi, e solo un mese prima altri colleghi erano miracolosamente scampati a un simile attentato.

Nel 2024, in occasione del 30° anniversario, la caserma dei Carabinieri di Donnalucata è stata intitolata alla memoria di Vincenzo Garofalo, nato a Scicli nel 1960 e arruolatosi nell’Arma nel 1979.

La cerimonia odierna, organizzata dall’Amministrazione Comunale di Scicli e dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa, ha visto la deposizione di una corona d’alloro al monumento dedicato ai due Caduti, alla presenza del Sindaco Mario Marino, del Comandante Provinciale Col. Carmine Rosciano, del Prefetto di Ragusa Tania Giallongo, autorità civili e militari, personale dell’Associazione Nazionale Carabinieri e scolaresche del territorio. La corona è stata benedetta da Don Rosario Scibilia, Capo Servizio Assistenza Spirituale della Legione Carabinieri “Sicilia”.

Durante la commemorazione, il Comandante Rosciano ha ricordato il valore dell’Appuntato Garofalo, rivolgendosi in particolare agli studenti presenti: il sacrificio dei Caduti nella lotta contro la mafia e l’illegalità rappresenta un esempio di coraggio e dedizione, fondamentale per garantire uno stato democratico e trasmettere alle nuove generazioni l’importanza della giustizia e della sicurezza.

È stata inoltre letta la motivazione del conferimento della Medaglia d’Oro al Valor Militare “alla Memoria”, attribuita dal Presidente della Repubblica all’Appuntato Garofalo per il suo eccezionale coraggio nell’affrontare un pericoloso gruppo di malviventi, fino al sacrificio della propria vita, permettendo l’arresto degli autori e il recupero delle armi utilizzate.

Al termine della cerimonia, il Sindaco e il Comandante Provinciale hanno deposto un omaggio floreale sulla tomba di Vincenzo Garofalo presso il cimitero di Scicli, consolidando il legame della città con il suo eroe locale e mantenendo viva la memoria di chi ha dato la vita per la sicurezza e la legalità.

