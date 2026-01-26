Scicli celebra il Giorno della Memoria con il magistrato Rivello

Appuntamento alle 19.30, nel Giorno della Memoria, a palazzo Spadaro con l’evento, “Dal ricordo del passato… dall’esperienza della nostra storia”, organizzato dall’associazione culturale Skenè, con il patrocinio del Comune di Scicli. “Nella sua straordinaria carriera – spiega Marcello Giordano Pellegrino moderatore della serata – Rivello ha condotto diverse inchieste. Vanno ricordate quelle che hanno permesso l’individuazione di alcuni criminali nazisti. Rivello, in particolare, ha chiesto ed ottenuto la condanna all’ergastolo di Theo Saevecke, responsabile dell’eccidio di quindici partigiani, commesso a Piazzale Loreto il 10 agosto 1944, e di Siegfried Engel, che ordinò gli eccidi della Benedica, del Turchino, di Portofino e di Cravasco, provocando complessivamente la morte di oltre duecento persone”.

© Riproduzione riservata