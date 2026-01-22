Si è conclusa con risultati significativi la campagna “Salute a bordo”, promossa dall’ASP di Ragusa nei dodici comuni della provincia, con l’obiettivo di avvicinare la popolazione ai programmi di screening oncologico attraverso un servizio itinerante, accessibile e capace di raggiungere anche le aree più periferiche. Nel corso dell’iniziativa, realizzata grazie a un motorhome attrezzato, sono […]
Scicli celebra Franco Battiato: Mario Bonanno presenta “Bitte, Keine Réclame”
22 Gen 2026 13:24
La presentazione del libro dello scrittore catanese Mario Bonanno è in programma sabato alle 18.30 nella sede del movimento culturale “Vitaliano Brancati” sita in via Aleardi. E’ uno degli appuntamenti inseriti nel calendario di “Conversazioni a Scicli” in corso fra il 2025 ed il 2026. Il libro “Bitte, Keine Réclame” (Per favore, niente pubblicità) sarà presentato nell’incontro moderato da Giuseppe Pitrolo che converserà con l’autore. “Il catanese Mario Bonanno, con questo suo lavoro letterario, rende omaggio al cantautore Franco Battiato suo conterraneo – viene anticipato nella presentazione – scegliendo come titolo quello che il musicista scelse per il suo viaggio audiovisivo, prodotto dalla RAI vent’anni fa, con la collaborazione di Manlio Sgalambro”.
