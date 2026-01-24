Scicli Calcio, colpo in attacco: arriva Francesco Napolitano

Alla vigilia della gara con il Canicattini in programma oggi al “Ciccio Scapellato”, lo Scicli Calcio annuncia l’arrivo di un nuovo giocatore in squadra. E’ Francesco Napolitano, classe 1999, cresciuto nele settore giovanile del Catania. “Attaccante di colpi e di forte personalità, và a rinforzare il reparto offensivo della nostra squadra –spiega il direttore generale Peppe Puglisi – prima punta naturale, Napolitano è un giocatore duttile, capace di ricoprire tutti i ruoli dell’attacco e di mettersi sempre al servizio della squadra.

Cresciuto nel settore giovanile del Catania dai 14 ai 18 anni, ha militato negli Allievi nazionali di Serie A e nella Berretti nazionale collezionando anche quattro convocazioni in Serie C. Una carriera di assoluto rispetto tra i grandi, con due stagioni in Serie D con Lanusei e Marsala, e importanti esperienze vincenti in Promozione con le maglie di Mazzarrone e Niscemi. In Eccellenza ha vestito le maglie di Ragusa e Santa Croce, confermandosi come attaccante affidabile e di spessore. Nella scorsa stagione ha disputato la prima parte del campionato con il Niscemi, per poi chiudere l’annata con il Pro Ragusa. Siamo certi che Francesco sia un innesto di valore umano e tecnico, che porta qualità, esperienza e mentalità vincente all’interno del gruppo cremisi”.

Gara delicata, quella si oggi allo stadio “Scapellato”. Nell’incontro di andata i cremisi vennero battuti con il risultato di 3-2 dal Canicattini, squadra oggi di metà classifica. Gli sciclitani debbono difendersi in campo per ottenere una vittoria capace di portare ossigeno alla classifica e fare morale nello spogliatoio, nella dirigenza e nella tifoseria.

© Riproduzione riservata