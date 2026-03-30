Scherma Modica pigliatutto: dominio totale ai Regionali

A distanza di appena una settimana dalla straordinaria conquista di sei titoli regionali Under 14, la Conad Scherma Modica si conferma protagonista assoluta anche ai Campionati Regionali Assoluti, andati in scena al PalaCus.

Un fine settimana di altissimo livello che ha visto la squadra modicana imporsi con autorità nel fioretto, firmando un risultato netto: primo e secondo posto sia nel maschile che nel femminile.

Nel fioretto femminile è Ottavia Iacono a conquistare il titolo regionale assoluto 2026, imponendosi con determinazione e talento. Alle sue spalle, a completare una straordinaria doppietta tutta modicana, Cecilia Raunisi, seconda classificata. Un risultato che certifica la qualità del gruppo e che consente ad entrambe di staccare il pass per il Campionato Nazionale Gold Assoluto, con Iacono qualificata anche per la categoria Giovani.

Stesso copione nel fioretto maschile, dove è Francesco Spampinato a salire sul gradino più alto del podio, precedendo il compagno Leonardo Aprile, autore di una prova brillante. Anche in questo caso, il dominio della Conad Modica è totale: entrambi gli atleti volano ai Gold nazionali assoluti, con Aprile che sarà impegnato anche nella categoria Giovani.

Tra i risultati di rilievo spicca anche la prestazione di Andrea Cartia, che grazie al 9º posto assoluto centra una qualificazione completa per i Campionati Nazionali Gold: sarà infatti protagonista nelle categorie Cadetti, Giovani e Assoluti.

Da segnalare inoltre la prova di Sofia Lucifora nella spada femminile: il 5º posto le vale l’accesso alla fase nazionale Gold Giovani, contribuendo a un bilancio complessivo di grande prestigio per la società.

Ora lo sguardo è rivolto ai prossimi impegni: i qualificati saranno protagonisti a Riccione a fine aprile, in occasione dei Campionati Nazionali Gold, appuntamento decisivo per conquistare l’accesso alle fasi finali dei Campionati Italiani.

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