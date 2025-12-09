Scherma a Modica, bambini in pedana: emozioni e talento al saggio finale

Si è svolto al PalaRizza di Modica, negli spazi dedicati alla sala scherma, il saggio conclusivo del 42º Corso Scolastico Gratuito della Conad Scherma Modica, patrocinato dall’Assessorato allo Sport del Comune di Modica. Da fine settembre, il corso ha coinvolto gli alunni delle scuole primarie dai 7 ai 10 anni, offrendo loro l’opportunità di avvicinarsi a una disciplina sportiva affascinante e storicamente importante per la provincia di Ragusa, patria della prima medaglia olimpica locale nella scherma.

Decine di bambini hanno potuto esplorare il mondo della scherma, calcare le pedane, partecipare ad attività ludico-motorie propedeutiche e cimentarsi nel loro primo assalto con fioretto e maschera. Il saggio ha rappresentato un momento emozionante per i piccoli schermitori e le loro famiglie, che hanno assistito a percorsi di abilità motorie, esercizi sui fondamentali tecnici, lezioni individuali con il maestro e, infine, semifinali e finali di un torneo simulato. La giornata si è conclusa con la premiazione del torneo, la consegna dei diplomi di partecipazione e il riconoscimento per il disegno a tema “scherma” più interessante.

Mentre cresce la nuova generazione di talenti, arrivano anche ottime notizie dai campi di gara nazionali. A Siena, durante il Trofeo del Granducato per la categoria under14, Giorgia Maria Gurrieri ha conquistato il gradino più basso del podio, fermandosi solo davanti alla campionessa italiana in carica, la fiorentina Pontello. Contemporaneamente a San Lazzaro (Bo), gli atleti paralimpici hanno partecipato alla 1ª Prova Nazionale di Qualificazione ai Campionati Italiani, con Antonio Carnazza 6º e Lorenzo Occhipinti 8º nella spada maschile non vedenti. Per Lorenzo, cadetto classe 2011, si tratta del debutto in una manifestazione agonistica nazionale.

Il prossimo fine settimana vedrà gli under14 impegnati nella seconda prova regionale del Gran Premio Giovanissimi a Caltagirone, con 30 giovani schermitori pronti a confermare gli eccellenti risultati ottenuti nella prima prova di ottobre.

