Scenica 2025: il festival che trasforma Vittoria in un palcoscenico a cielo aperto

Tra debutti nazionali e nuove produzioni, la XVII edizione di Scenica si prepara a invadere di bellezza il centro storico di Vittoria, trasformando i luoghi simbolo della città in scenari inediti per un viaggio tra le arti performative. Dal 15 al 25 maggio 2025, con un prologo il 10 e 11 maggio, più di 20 compagnie daranno vita a oltre 50 repliche, consolidando il respiro internazionale del festival e affermandolo come un crocevia di ricerca, sperimentazione e confronto tra i linguaggi della scena contemporanea italiana ed europea.

Prime nazionali e ospiti d’eccezione

Tra gli spettacoli più attesi di questa edizione:

Bal(les), in prima nazionale, la nuova produzione della Compagnia Zalataï, con il giocoliere da record Alexander Koblikov e Charlotte de la Bretèque, esperta di acrobatica aerea multicorde.

Autoritratto di Davide Enia, un viaggio intimo nell’anima dell’attore palermitano e nel suo rapporto con Cosa Nostra.

Anima e Cuore della compagnia Is Mascareddas, Premio Speciale UBU 2023, un omaggio all’arte dei burattini.

Back to dance della compagnia Kataklò Athletic Dance Theatre, pioniera dell’athletic theatre in Italia e ambasciatrice del Made in Italy nel mondo.

Totò degli alberi di Kuziba Teatro, allestito nel teatro più piccolo del mondo, un’esperienza immersiva ispirata a Il barone rampante di Calvino.

Cronaca di un evento di Ultimi Fuochi Teatro, un’anteprima nazionale da vivere tra auto e percorsi pedonali, alternando performance dal vivo e ascolti audio.

Error#440, spettacolo-conferenza della compagnia Chilowatt, che esplora il legame tra gesto e suono, fondendo tecnologia, teatro e circo contemporaneo.

Il concerto della Piccola Orchestra dei Popoli, con strumenti musicali realizzati dalle barche dei migranti approdate a Lampedusa, trasformate dai detenuti del carcere di Opera di Milano.

Vittoria diventa un grande palcoscenico

Gli spettacoli si svolgeranno in alcuni dei luoghi più suggestivi della città, tra cui: Villa Comunale Vittoria Colonna, uno dei giardini pubblici più belli della Sicilia, Chiostro delle Grazie, Teatro comunale Vittoria Colonna, Sala delle Capriate – Gianni Molé (ex convento dei Frati Minori), Wunder Casa Teatro, Piazze Vescovo Ferdinando Ricca, del Popolo e Vittoria Colonna

Un festival per la comunità e l’integrazione

Da tre anni, la sezione Raccordi favorisce il dialogo tra le diverse comunità di Vittoria, grazie anche al supporto dei servizi SAI del Comune di Vittoria e dell’8 per Mille della Chiesa Valdese.

Scenica 2025 è promosso dall’Associazione culturale Santa Briganti, con la direzione artistica di Andrea Burrafato, il patrocinio del Comune di Vittoria e della Regione Siciliana, e il sostegno del Ministero della Cultura.

