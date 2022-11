Scassinarono una slot machine in una tabaccheria a Comiso: denunciati due giovani

Sono stati identificati dalla polizia di Comiso gli autori di un furto ai danni di una tabaccheria della città.



Giorni addietro due ragazzi si sono presentati presso una tabaccheria con annessa una sala per slot machines per tentare la fortuna con il preciso scopo di azzardare una vincita di denaro.

Quello che però poteva sembrare un momento di svago per due giovani intenti a solleticare la sorte, nascondeva in realtà un intento criminale specifico: i due ragazzi, difatti, giustificandosi per aver chiuso la porta della saletta con la scusa di non arrecare disturbo agli avventori, ne approfittavano per danneggiare una slot machine, al fine di prelevarne il contenuto quantificato successivamente dai gestori in circa 1800 euro.



Grazie al raffronto con le immagini dei presunti autori, la polizia ha identificato i due giovani: si tratta di due venticinquenni di nazionalità rumena residenti nella città che sono stati immediatamente rintracciati e deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di Ragusa per furto con scasso in concorso.