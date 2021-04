Sbiancamento dell'ano, Crocetta promette querela a Musumeci: "Dice falsità" - Ragusa Oggi

Sbiancamento dell’ano, Crocetta promette querela a Musumeci: “Dice falsità”

“Chi non ha argomenti politici rispolvera a distanza di anni la storiella dell’inesistente sbiancamento di Rosario Crocetta . Ne prendiamo atto, ma la misura e’ colma e proporremo querela contro chi ha proposto in questi giorni l’argomento , contro chi lo riproporra’ e contro le testate giornalistiche che gli daranno eco, non trattandosi certamente di diritto di critica politica”. Lo afferma in una nota l’avvocato Vincenzo Lo Re, legale dell’ex presidente della Regione Rosario Crocetta, in riferimento alle dichiarazioni dell’attuale Governatore Nello Musumeci che durante un suo intervento in aula all’Ars aveva fatto riferimento alla presunta vicenda.