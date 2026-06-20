La musica della legalità conquista il porto: applausi per la Banda dei poliziotti siciliani

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Le note hanno incontrato il mare in una serata speciale, regalando al pubblico un viaggio tra musica, passione e identità siciliana. Nella suggestiva terrazza panoramica del porto si è esibita ieri la Banda dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato di Enna, una formazione giovane ma già capace di conquistare importanti palcoscenici, nata con una caratteristica che la rende unica: essere composta da musicisti siciliani provenienti da diverse realtà dell’Isola.

Un progetto che unisce talento, professionalità e appartenenza al territorio. Sono 91 oggi i musicisti che fanno parte della banda, un gruppo formato da poliziotti attualmente in servizio, maestri musicisti e giovani talenti accomunati dall’amore per la musica e dalla volontà di rappresentare, attraverso le note, la Sicilia e i valori dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato.

La Banda dell’ANPS di Enna nasce il 15 marzo 2024 da un’idea del Sostituto Commissario Massimo Brugognone, presidente dell’associazione, e grazie alla collaborazione con l’Associazione Musicale “Antonino Giunta”, presieduta da Mario Bruno. Un protocollo d’intesa che ha dato vita a una sinergia capace di far crescere rapidamente il progetto, trasformandolo in una realtà musicale di riferimento.

Dai circa 45 elementi dell’organico iniziale, la formazione è arrivata oggi a riunire 91 musicisti provenienti da diversi centri siciliani. Una particolarità che rappresenta uno dei punti di forza della banda: un’unica grande orchestra composta da persone che arrivano da territori diversi dell’Isola e che condividono lo stesso linguaggio universale, quello della musica.

L’organico comprende tutte le principali specialità strumentali delle famiglie dei fiati e delle percussioni, con la presenza anche di strumenti come pianoforte e contrabbasso. Una ricchezza sonora che permette alla banda di affrontare un repertorio ampio e variegato, capace di andare oltre la tradizione.

In poco più di due anni di attività, la Banda dell’ANPS di Enna ha già raccolto numerosi successi e partecipazioni importanti, esibendosi in diverse località siciliane e italiane legate alle sezioni dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato. Un percorso che ha portato il gruppo alla ribalta anche per un evento di straordinario prestigio: l’esibizione in Vaticano davanti al Santo Padre e a circa 40 mila persone, trasmessa in diretta dalla televisione del Vaticano e seguita in mondovisione.

Un appuntamento che ha rappresentato una conferma della professionalità raggiunta dalla formazione e della capacità di portare la musica siciliana su palcoscenici di grande rilievo.

La Banda Musicale dell’ANPS di Enna è oggi l’unica banda dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato presente in Sicilia e rappresenta un esempio di come musica, istituzioni e territorio possano unirsi in un progetto di grande valore culturale.

A guidare il complesso è il maestro Carmelo Capizzi, professionista di grande esperienza nel settore bandistico e corale, che nel corso della sua carriera ha ottenuto importanti premi e riconoscimenti a livello nazionale e internazionale.

Il repertorio della banda spazia dalle tradizionali marce militari ai brani originali e alle trascrizioni di musica classica, con una particolare attenzione alle composizioni di autori italiani e siciliani.

La serata nella terrazza panoramica del porto ha così rappresentato un nuovo momento di valorizzazione per una realtà che continua a crescere e che, attraverso la musica, porta in scena il talento dei siciliani e il messaggio di partecipazione, cultura e comunità.

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