Sbarco nella notte alla Pozzallo; un terzo dei 64 salvati, sono minori

Venticinque uomini e 15 donne, il resto dei 64 migranti salvato a 60 miglia a sud delle coste ragusane e trasferiti a Pozzallo nella notte, sono minori: 19 maschi e 5 femmine. Sarebbero partiti da Tripoli 2 o 3 giorni fa. Solo una donna al settimo mese di gravidanza è stata trasferita in ospedale a Modica per controlli. Provati ma in buono stato di salute, una volta sbarcati sono stati tutti trasferiti all’hot spot dopo il doppio controllo medico a cura di Usmaf e Azienda sanitaria locale. Le nazioni di provenienza sono Somalia, Eritrea e Bangladesh. Molti i casi di scabbia.

