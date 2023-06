Sbarcati 90 migranti: tra loro 17 bambini

Tanti bambini, diciassette, tra le 90 le persone trasferite ieri sera a Pozzallo a bordo di una motovedetta della Guardia costiera. Erano state messe in salvo qualche giorno fa dalla nave commerciale ‘Iblea’ che batte bandiera italiana. Il trasbordo è avvenuto intorno alle 18 a 30 miglia da Pozzallo.

Da dove provengono?

Provengono da Siria, Egitto e Sudan i 62 uomini, 11 donne, 12 bambini e 5 bambine. Una donna incinta di 7 mesi, l’ultima a sbarcare è stata portata in ospedale per controlli. Alcune persone hanno avuto bisogno di assistenza medica: una donna al settimo mese di gravidanza è stata condotta in ospedale per controlli. Due i bambini ustionati, (13 e 7 anni) probabilmente da idrocarburi, nella parte bassa del corpo.