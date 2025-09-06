Savita Russo campionessa di judo agli europei juniores 2025 di Bratislava

La judoka ragusana della Koizumi Ecodep Scicli è salita sul gradino più alto del podio portando a casa la medaglia d’oro classificandosi prima ai campionati europei juniores di Bratislava. L’atleta, in forza alle Fiamme azzurre della Polizia Penitenziaria, ha gareggiato nella categoria -63 kg. La campionessa, una delle più promettenti atlete italiane, aveva conquistato il titolo anche nel 2023 mentre nel 2024 non era andata oltre la medaglia di bronzo. Per la società sportiva sciclitana e per il tecnico-preparatore Maurizio Pelligra è un risultato importante, frutto di una passione e di dedizione unica a questa disciplina sportiva. “Un risultato straordinario per la nostra atleta Savita Russo, in forza nella Fiamme Azzurre, che ha conquistato ieri il titolo di campionessa europera nella categoria –63 kg a Bratislava – sono le parole del suo allenatore Maurizio Pelligra – un immenso orgoglio per tutta la Koizumi: complimenti Savita, questa vittoria è la tua, ma anche di chi ogni giorno condivide con te il percorso sul tatami”.





