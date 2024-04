Savita Russo protagonista agli Europei Senior di Zagabria

Ieri ha conquistato la medaglia di bronzo nei 63 kg. Per la diciottenne judoka siciliana, della società Koizumi Ecodep Scicli del maestro Maurizio Pelligra, il successo l’ha portata a salire sul podio conquistando la medaglia di bronzo dopo aver superato, nell’incontro iniziale, la croata Iva Oberan ed in quello successivo la spagnola Cristina Cabana Perez. Ai quarti di finale cede di ippon contro la ceca Renata Zachova. Nei recuperi dopo aver vinto con tre sanzioni sulla tedesca Dena Pohl, ha conquistato il bronzo con un ippon di uchi mata alla croata Katarina Kristo.

Miete successi la judoka ragusana poco più che diciottenne che gareggia con i colori della Nazionale italiana.

“Sono davvero contenta di questa gara, è la mia prima medaglia pesante – ha detto Savita Russo – è stata molto impegnativa, torno più consapevole di quello che so e che posso fare. Ringrazio la mia famiglia, Maurizio il mio maestro e tutta la Koizumi Scicli, il mio ragazzo e la nazionale italiana. Questo è solo l’inizio”. Dal capo allenatore femminile della Nazionale di judo, Francesco Bruyere, l’elogio alla giovane atleta. “Savita è stata impressionante… al suo secondo anno junior si è imposta con un judo spettacolare tra le atlete più forti al mondo – sono le parole di Francesco Bruyere – più che ad essere meravigliato dalla medaglia europea, lo sono dal modo in cui l’ha ottenuta. Ha retto la pressione di un evento come questo disputando una bellissima fase eliminatoria, si è rialzata concentrata dalla sconfitta subita ai quarti ed ha risolto una finale molto complicata con grande tecnica e classe. Savita fa davvero un gran bel judo, se ci aggiungiamo che alla sua età è capace di rimanere lucida in una finale Europea, per poter leggere e modificare la tattica a seconda delle situazioni, per me può fare qualsiasi cosa. Infiniti complimenti a questo bel talento italiano e al suo Maestro Pelligra per l’egregio lavoro svolto in questi anni”.

Apprezzamento per Savita Russo da parte del Maestro Maurizio Pelligra.

“Grandissima Savita Russo – ha gioito il Maestro Pelligra – a soli 18 anni ha conquistato la medaglia di bronzo agli Europei senior di Zagabria. Per lei, che è una junior, la vittoria pesa di più, è un vero successo. Una medaglia che inorgoglisce la nostra atleta ma anche noi e la Nazionale che guarda con attenzione ad essa. Ora è attesa ad altre gare che dovrebbero portarla ai mondiali”.

