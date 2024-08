Ragusa abbraccia Savita Russo, la judoka reduce dalle Olimpiadi

Sabato sera, piazza Duca degli Abruzzi a Marina di Ragusa è stata il centro di una calorosa celebrazione in onore di Savita Russo, la giovane judoka ragusana del Judo Club Koizumi Ecodep di Scicli, reduce dalle Olimpiadi di Parigi 2024. La festa, organizzata per rendere omaggio alla straordinaria impresa di Savita, ha visto una grande partecipazione di pubblico, che ha voluto esprimere il proprio orgoglio per la prima atleta iblea a partecipare a un’Olimpiade.

Savita Russo ha giocato un ruolo cruciale per la Nazionale italiana nella gara a squadre, contribuendo in modo determinante al recupero del team durante le competizioni. La sua prestazione olimpica ha portato lustro non solo alla sua carriera, ma anche alla comunità sportiva locale.

Alla serata hanno partecipato il sindaco di Scicli, Mario Marino, ospite del sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, insieme agli assessori allo sport Valeria Timperanza e Simone Digrandi. Era presente anche Maurizio Pelligra, mentore di Savita e rappresentante della Koizumi. La celebrazione è stata un abbraccio affettuoso e commosso all’atleta 19enne, che ha fatto la storia dello sport ibleo.

