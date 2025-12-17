Santa Croce, si inaugura il plesso scolastico “Dieci Aule”: scuola all’avanguardia grazie ai fondi PNRR

Una giornata di festa e di orgoglio per l’intera comunità di Santa Croce Camerina, che venerdì 19 dicembre, a partire dalle ore 10, celebrerà l’inaugurazione del plesso scolastico “Dieci Aule”, al termine dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dell’edificio.

Alla cerimonia prenderanno parte alunni, docenti, personale scolastico, famiglie e istituzioni, in un momento simbolico che segna la riconsegna alla città di una struttura completamente rigenerata, moderna e sicura, pensata per offrire ai bambini ambienti di apprendimento antisismici, salubri e tecnologicamente avanzati.

Un investimento strategico per il futuro della scuola

L’intervento è stato realizzato grazie a un finanziamento del PNRR pari a 2 milioni e 940 mila euro e rappresenta una tappa fondamentale all’interno di un progetto più ampio di riqualificazione del polo scolastico comunale, che nel suo complesso supera i 15 milioni di euro di investimenti.

L’inaugurazione del plesso “Dieci Aule” costituisce la prima restituzione concreta alla cittadinanza di una delle strutture che compongono il nuovo polo scolastico, al termine di un percorso lungo e complesso che ha richiesto collaborazione, adattamenti e sacrifici da parte di studenti, docenti e famiglie.

Scuole più sicure, moderne e inclusive

La nuova struttura è stata progettata per rispondere ai più elevati standard di sicurezza, efficienza energetica e funzionalità, con spazi didattici pensati per favorire l’inclusione, il benessere e l’innovazione educativa. Un investimento che guarda al futuro, mettendo al centro il diritto allo studio e la qualità della vita scolastica.

Il sindaco Dimartino: “Radici per crescere e ali per volare”

Soddisfazione e orgoglio nelle parole del sindaco Peppe Dimartino, che sottolinea il valore simbolico e concreto dell’inaugurazione: “Venerdì inauguriamo una scuola che restituisce sicurezza, qualità e futuro ai nostri bambini. Dopo una lunga salita fatta di sacrifici condivisi, oggi iniziamo a raccogliere risultati concreti. Vedere i nostri alunni tornare a vivere spazi rinnovati e sicuri sarà il segno più autentico del valore di questo percorso. Abbiamo dato loro radici per crescere e ali per volare: questo è il nostro più grande successo”.

