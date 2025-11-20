Santa Croce, servizi cimiteriali in sicurezza: la gestione resta pubblica

Il Cimitero Comunale, luogo di memoria e raccoglimento per l’intera comunità, resta al centro delle priorità dell’Amministrazione. In seguito al recente pensionamento del personale di custodia e all’impossibilità di procedere subito con nuove assunzioni, il Comune ha scelto di intervenire con tempestività per assicurare ordine, decoro e piena continuità dei servizi.

La giunta ha approvato l’indirizzo per affidare in via sperimentale, per un periodo di sei mesi, i servizi cimiteriali attraverso una procedura pubblica, garantendo trasparenza, correttezza e massima tutela dell’interesse collettivo.

L’Amministrazione precisa un punto fondamentale: la gestione del cimitero rimane pubblica.

Per gli utenti non cambia nulla: nessun costo aggiuntivo, nessuna modifica nelle modalità di accesso, nessuna privatizzazione, nessun cambiamento nei servizi erogati.

Il Comune continuerà ad avere piena direzione, controllo e responsabilità, mentre l’affidamento temporaneo consentirà di garantire regolarmente: apertura e chiusura del cimitero, manutenzione ordinaria, pulizia degli spazi, tumulazioni ed estumulazioni, servizio di reperibilità,

il tutto a un costo sostenibile per l’Ente.

Il coordinamento operativo e amministrativo resterà in capo agli uffici comunali, assicurando continuità e qualità nella gestione quotidiana del cimitero.

Le parole del sindaco Peppe Dimartino

“Il nostro obiettivo principale è garantire continuità, decoro e rispetto in un luogo che rappresenta memoria e affetti per tutte le famiglie della nostra comunità. La temporanea carenza di personale non poteva diventare un ostacolo alla qualità del servizio. Abbiamo quindi scelto una procedura trasparente che mantiene la gestione pubblica, senza costi aggiuntivi per i cittadini e senza modifiche nell’accesso al cimitero. Ogni attività, dalla manutenzione ai servizi di tumulazione, sarà assicurata con regolarità e nel pieno rispetto dei nostri luoghi sacri”.

