Santa Croce-Punta Secca: una nuova rotatoria

Un nuovo e significativo passo avanti sul fronte della sicurezza stradale e della rigenerazione della viabilità: sono in partenza i lavori per la realizzazione di una rotatoria all’incrocio della Madonnina, lungo la strada comunale Santa Croce Camerina–Punta Secca, uno degli snodi più strategici per i collegamenti della fascia costiera iblea.

Un intervento atteso da tempo, destinato a mettere in sicurezza un’intersezione divenuta negli anni sempre più pericolosa a causa dell’aumento costante dei flussi veicolari, soprattutto durante la stagione estiva, quando il traffico verso il litorale cresce in modo significativo.

La nuova rotatoria si inserisce in un piano più ampio di valorizzazione della rete viaria comunale, che comprende anche i recenti interventi di pavimentazione e sistemazione della strada delle Mignazze e di Contrada Pescazze, ormai in fase di completamento. L’ammodernamento di queste arterie ha reso l’area ancora più frequentata, rendendo necessaria una risposta efficace in termini di ordine e sicurezza stradale.

“La rotatoria – aggiunge Dimartino – migliorerà la viabilità lungo un asse fondamentale per la nostra costa, rendendo più ordinato e sicuro il traffico, anche in previsione dei futuri sviluppi dell’area”.

L’opera prevede un investimento complessivo di 140 mila euro, finanziato interamente dall’Assessorato regionale alle Infrastrutture della Regione Siciliana. Un risultato raggiunto anche grazie all’impegno del deputato regionale Giorgio Assenza, il cui intervento ha consentito di intercettare le risorse necessarie.

© Riproduzione riservata