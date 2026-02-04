L’annuncio è arrivato da parte del direttore generale Pino Drago, nel corso della inaugurazione del CPA al Busacca di Scicli. Tutte le donne in stato di gravidanza potranno usufruire dei servizi loro necessari durante il periodo di gestazione all’interno del reparto di ginecologia ed ostetricia dell’ospedale ”Guzzardi” di Vittoria. L’ufficialità è stata data Pino Drago […]
Santa Croce, chiuso al traffico un tratto del Lungomare delle Anticaglie per rischio smottamenti
04 Feb 2026 12:11
A Santa Croce Camerina, il Sindaco ha disposto la chiusura al traffico veicolare di un tratto del Lungomare delle Anticaglie, compreso tra Corso Oceano Indiano e via del Belisario, a tutela della pubblica incolumità. La misura è stata adottata a seguito degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi il 19 e 20 gennaio, che hanno provocato smottamenti e distacchi di materiale lapideo lungo il costone.
L’ordinanza esclude dal divieto i residenti e dimoranti, mentre per tutti gli altri utenti della strada il transito è vietato fino al completamento delle verifiche tecniche e degli interventi di messa in sicurezza del territorio. La zona interessata, che presenta fenomeni di instabilità del terreno e rischio per la circolazione veicolare, è particolarmente delicata a causa delle mareggiate e della disgregazione del costone, minacciando anche la stabilità dell’antico insediamento di Caucana.
Il Sindaco, nella sua funzione di Responsabile della Protezione Civile, ha coordinato le operazioni con i dirigenti comunali competenti e il Comando della Polizia Locale, che hanno provveduto al posizionamento di transenne e segnaletica per delimitare l’area interessata e garantire la sicurezza dei cittadini.
L’ordinanza resterà in vigore fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza. I cittadini sono invitati a rispettare le indicazioni, evitando il passaggio nel tratto interdetto, per salvaguardare la propria incolumità e quella degli altri.
