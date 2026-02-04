Santa Croce, chiuso al traffico un tratto del Lungomare delle Anticaglie per rischio smottamenti

A Santa Croce Camerina, il Sindaco ha disposto la chiusura al traffico veicolare di un tratto del Lungomare delle Anticaglie, compreso tra Corso Oceano Indiano e via del Belisario, a tutela della pubblica incolumità. La misura è stata adottata a seguito degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi il 19 e 20 gennaio, che hanno provocato smottamenti e distacchi di materiale lapideo lungo il costone.

L’ordinanza esclude dal divieto i residenti e dimoranti, mentre per tutti gli altri utenti della strada il transito è vietato fino al completamento delle verifiche tecniche e degli interventi di messa in sicurezza del territorio. La zona interessata, che presenta fenomeni di instabilità del terreno e rischio per la circolazione veicolare, è particolarmente delicata a causa delle mareggiate e della disgregazione del costone, minacciando anche la stabilità dell’antico insediamento di Caucana.

Il Sindaco, nella sua funzione di Responsabile della Protezione Civile, ha coordinato le operazioni con i dirigenti comunali competenti e il Comando della Polizia Locale, che hanno provveduto al posizionamento di transenne e segnaletica per delimitare l’area interessata e garantire la sicurezza dei cittadini.

L’ordinanza resterà in vigore fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza. I cittadini sono invitati a rispettare le indicazioni, evitando il passaggio nel tratto interdetto, per salvaguardare la propria incolumità e quella degli altri.

