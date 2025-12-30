Santa Croce–Casuzze, sbloccate le risorse per la riqualificazione di una strada strategica

Un finanziamento da 70 mila euro consentirà di avviare la pianificazione degli interventi per il rifacimento della strada Santa Croce–Casuzze, una delle arterie più importanti per la mobilità del territorio di Santa Croce Camerina. Le risorse, inserite nella legge di bilancio, rappresentano un passaggio concreto per affrontare una criticità infrastrutturale che da tempo incide sulla sicurezza e sulla qualità degli spostamenti quotidiani. A darne notizia il sindaco della città, Giuseppe Dimartino.

Il tratto stradale collega il centro urbano con la fascia costiera ed è utilizzato ogni giorno da residenti, lavoratori pendolari e villeggianti. Le condizioni dell’arteria, segnate dal tempo e dall’aumento del traffico, hanno reso necessario un intervento strutturale, non più rinviabile. Il finanziamento permetterà di avviare la fase di pianificazione strategica, indispensabile per programmare in modo efficace la riqualificazione e intercettare ulteriori risorse.

L’operazione si inserisce in un percorso più ampio di programmazione infrastrutturale che punta a superare una gestione emergenziale della viabilità. L’amministrazione comunale è infatti chiamata a confrontarsi con numerose criticità diffuse sulla rete stradale, spesso difficili da affrontare con le sole risorse ordinarie di bilancio. In questo contesto, la pianificazione diventa uno strumento chiave per garantire interventi mirati e duraturi.

Il rifacimento della Santa Croce–Casuzze avrà ricadute dirette sulla sicurezza stradale, sulla fluidità del traffico e sull’accessibilità della zona costiera, contribuendo anche a sostenere l’economia locale legata al turismo. Una strada più sicura e funzionale significa minori disagi, tempi di percorrenza ridotti e una migliore qualità della vita per cittadini e visitatori.

© Riproduzione riservata