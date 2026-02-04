Santa Croce Camerina piange Angelo Gulino, punto di riferimento della comunità santacrocese negli Stati Uniti

SANTA CROCE CAMERINA – Santa Croce dice addio ad Angelo Gulino, per tutti “zio Angelo”, figura profondamente legata alla comunità santacrocese, anche se da anni viveva lontano fisicamente dalla sua terra. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa da Luca Agnello, presidente del Consiglio comunale, che ne ha voluto ricordare l’impegno, l’affetto e il legame mai spezzato con il paese d’origine.

Emigrato negli Stati Uniti, Angelo Gulino è stato per lunghi anni presidente della Società “San Giuseppe”, associazione fondata dagli emigrati santacrocesi con l’obiettivo di sostenere chi lasciava il paese, custodire le tradizioni e mantenere vivi i rapporti con Santa Croce Camerina. Un ruolo che ha svolto con dedizione e senso di appartenenza, diventando un punto di riferimento per intere generazioni di emigrati.

Nonostante la distanza, Gulino non ha mai reciso il rapporto con la sua comunità. Ogni volta che ne aveva la possibilità tornava a Santa Croce, tra la sua gente, partecipando anche ai momenti più sentiti della vita religiosa e civile. Profonda era in particolare la sua devozione a San Giuseppe, tanto da impegnarsi attivamente per promuovere e mantenere viva la tradizione delle Cene di San Giuseppe anche negli Stati Uniti, contribuendo a tramandare usi e valori identitari oltre oceano.

Nel messaggio di cordoglio, Agnello ha ricordato anche il legame personale e familiare che lo univa a zio Angelo: la madre di Gulino, zia Nunziata, era sorella della nonna Ciccina del presidente del Consiglio comunale, e dopo tanti anni le due riuscirono finalmente a incontrarsi, suggellando un rapporto che affondava le radici nella memoria familiare e nella storia condivisa.

Una fotografia scattata durante una visita in Comune di qualche anno fa, alla presenza del sindaco e degli amministratori, è stata scelta come simbolo di quel filo mai spezzato tra Santa Croce e i suoi figli nel mondo, che Angelo Gulino ha rappresentato con discrezione e orgoglio per tutta la vita.

«Alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutta la comunità santacrocese all’estero – ha scritto Agnello – va il mio pensiero e il mio cordoglio. Ciao zio Angelo. Santa Croce non ti dimentica».

Un saluto che racchiude l’affetto e la gratitudine di un’intera comunità verso uno dei suoi figli più autentici. Nella foto Gulino è al centro insieme a Luca Agnello (a sinistra) presidente del Consiglio comunale e a Peppe DImartino (a destra) sindaco di Santa Croce Camerina.

