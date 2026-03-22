Santa Croce Camerina: auto in fiamme e paura in via Bagni. Nessun ferito

Un improvviso incendio ha generato momenti di forte tensione oggi pomeriggio a Santa Croce Camerina, dove un’auto parcheggiata in via Bagni è stata completamente avvolta dal fuoco.

L’allarme è scattato poco dopo le 14, quando alcuni residenti hanno notato del fumo provenire da una vettura in sosta. In breve tempo le fiamme si sono intensificate, divorando il mezzo e rendendo necessario l’intervento dei soccorsi. Durante l’incendio si è verificato anche un boato che ha danneggiato alcune finestre di un’abitazione vicina, aumentando la paura tra gli abitanti della zona.

Nonostante la violenza del rogo, non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco provenienti da Ragusa, affiancati dagli agenti della Polizia municipale e dalla Squadra Tutela del territorio. L’area è stata immediatamente messa in sicurezza e delimitata per consentire le operazioni di spegnimento e i successivi controlli.

Del veicolo, una utilitaria ormai ridotta a una carcassa, non è rimasto praticamente nulla. Secondo una prima valutazione, l’origine dell’incendio potrebbe essere accidentale, ma saranno gli accertamenti tecnici a stabilire con precisione le cause dell’accaduto.

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