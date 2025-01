Santa Croce Camerina approva il Bilancio di Previsione 2025-2027, ma per l’opposizione è “modesto”

Il Consiglio Comunale di Santa Croce Camerina ha approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027, garantendo così piena operatività all’ente e permettendo una gestione efficace della macchina amministrativa.

Punti salienti del bilancio

Punti salenti sono stati il mantenimento di servizi essenziali come trasporto scolastico, bonus facciate ed esenzioni Tari, il rafforzamento della sicurezza urbana con la conferma della vigilanza privata, l’ottimizzazione delle entrate comunali e risparmio con il cambio di tesoreria e l’approvazione del Dup (documento strategico) e del piano triennale delle opere pubbliche.

Principali opere pubbliche previste

Fra le principali opere pubbliche previste vi sono la riqualificazione urbana di Piazza Faro, l’efficientamento energetico della Palestra Santa Rosalia, la realizzazione della ciclopedonale Casuzze-Punta Secca, la rigenerazione di Via degli Atleti e del piazzale Stadio per creare una cittadella dello sport e il recupero di Piazza Mercato.

Il sindaco Dimartino ha sottolineato l’attenzione alla digitalizzazione, sicurezza urbana, politiche giovanili e inclusione sociale, con particolare focus sulla cultura, testimoniato dall’acquisto dell’ex Cinema Italia e dalla futura rete museale camarinense.

L’opposizione: “Un bilancio modesto”

Per i consiglieri di minoranza di “Insieme per Santa Croce” il bilancio approvato è definito “modesto”. Il bilancio sarebbe privo di investimenti strategici, limitandosi a consolidare l’esistente senza progettare un reale sviluppo per la città. L’unica voce di spesa rilevante è l’aumento di 500.000 euro per i ricoveri protetti, considerato necessario ma non sufficiente a delineare un futuro di crescita. Tre su quattro emendamenti della minoranza sono stati respinti, nonostante fossero economicamente sostenibili e con pareri tecnici favorevoli: 10.000 euro ai servizi sociali invece che a eventi culturali non prioritari, 25.000 euro per il sostegno scolastico (mensa, trasporti e laboratori), riducendo fondi su ambiente e spese legali e più risorse alla Polizia Municipale per la sicurezza, anziché alla vigilanza privata.

