Sanità e solidarietà: il Guzzardi di Vittoria accoglie le future mamme di Niscemi senza prenotazione

L’annuncio è arrivato da parte del direttore generale Pino Drago, nel corso della inaugurazione del CPA al Busacca di Scicli. Tutte le donne in stato di gravidanza potranno usufruire dei servizi loro necessari durante il periodo di gestazione all’interno del reparto di ginecologia ed ostetricia dell’ospedale ”Guzzardi” di Vittoria. L’ufficialità è stata data Pino Drago alla presenza dell’Assessore regionale alla Sanità Daniela Faraone che ha condiviso l’iniziativa di solidarietà partita da piazza Igea a Ragusa dopo essere stata pensata unitamente al direttore sanitario Sara Lanza ed al direttore amministrativo Massimo Cicero. “Tutte le donne che si trovano in stato di gravidanza potranno accedere all’ospedale ‘Guzzardi’ per essere seguiti dai medici di quel nosocomio – ha detto il direttore generale dell’Azienda sanitaria di Ragusa – l’accesso è libero e senza alcuna prenotazione dal lunedì al sabato senza limiti di tempo. Nei prossimi giorni mi confronterò con il direttore generale dell’Asp di Caltanissetta, Salvatore Lucio Ficarra, per definire e perfezionale le procedure. Siamo dell’avviso che questa disponibilità, offerta dalla nostra Azienda sanitaria, possa essere di aiuto alla popolazione di Niscemi vista la vicinanza con la città di Vittoria. E’ un aiuto concreto nel quale crediamo e che ci è sembrato, al momento, quello proponibile”. Porte aperte alla nuova vita che arriva, quindi, nel reparto di ginecologia ed ostetrica dell’ospedale Guzzardi.

